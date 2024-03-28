ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi

LİMANIN NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ DEĞİL

Baltimore Limanı’ndan yapılan açıklamada, limana giren ve çıkan gemi trafiğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ancak bu durumun limanın kapalı olduğu anlamına gelmediği, kamyonların terminallerdeki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, gemi trafiğinin ne kadar süre durdurulacağının ise bilinmediği belirtildi.

Kazanın ardından Maersk’den yapılan açıklamada da köprünün hasar görmesi ve bunun sonucunda oluşan enkaz nedeniyle Baltimore’un Helen Delich Bentley Limanı’na ulaşmanın şimdilik mümkün olmayacağı aktarıldı.