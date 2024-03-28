ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi
ABD’nin Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesi, ülkenin doğu kıyısında lojistik faaliyetleri sekteye uğratma riski taşıyor. ABD’nin toplam tonaj açısından 17’nci en büyük limanı olan Baltimore Limanı’ndaki gemi trafiğinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulmasıyla özellikle otomobil, kömür ve şeker gibi ürünlerin tedarikinde aksama bekleniyor
Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü’nün yük gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından Baltimore Limanı’ndaki gemi trafiği bir sonraki duyuruya kadar durduruldu.Bu durum Kızıldeniz’de son dönemde yaşanan çatışmalar nedeniyle durma noktasına gelen deniz yoluyla mal sevkiyatını bir kez daha sekteye uğrattı.