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ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi

ABD’nin Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesi, ülkenin doğu kıyısında lojistik faaliyetleri sekteye uğratma riski taşıyor. ABD’nin toplam tonaj açısından 17’nci en büyük limanı olan Baltimore Limanı’ndaki gemi trafiğinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulmasıyla özellikle otomobil, kömür ve şeker gibi ürünlerin tedarikinde aksama bekleniyor

ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 1

Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü’nün yük gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından Baltimore Limanı’ndaki gemi trafiği bir sonraki duyuruya kadar durduruldu.

Bu durum Kızıldeniz’de son dönemde yaşanan çatışmalar nedeniyle durma noktasına gelen deniz yoluyla mal sevkiyatını bir kez daha sekteye uğrattı.

NTVPARA HABERLERİ

ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 2

TEDARİK ZİNCİRİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Kaza, ABD’nin doğu kıyısındaki başta otomobil olmak üzere teslimatları aksatabileceği, gemi risk primlerini artırabileceği ve tedarik zincirleriyle ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Ülkenin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü, 26 Mart’ta Singapur merkezli Synergy Group tarafından işletilen ancak kargo taşımak üzere Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk tarafından kiralanan Dali adlı yük gemisinin çarpması sonucu çöktü.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün çökmesinin ardından köprüye çıkan tüm karayolları trafiğe kapatıldı, Baltimore Limanı’ndaki gemi trafiği bir sonraki duyuruya kadar durduruldu.

ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 3

LİMANIN NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ DEĞİL

Baltimore Limanı’ndan yapılan açıklamada, limana giren ve çıkan gemi trafiğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ancak bu durumun limanın kapalı olduğu anlamına gelmediği, kamyonların terminallerdeki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, gemi trafiğinin ne kadar süre durdurulacağının ise bilinmediği belirtildi.

Kazanın ardından Maersk’den yapılan açıklamada da köprünün hasar görmesi ve bunun sonucunda oluşan enkaz nedeniyle Baltimore’un Helen Delich Bentley Limanı’na ulaşmanın şimdilik mümkün olmayacağı aktarıldı.
ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 4
ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 5

GECİKMELER YAŞANABİLİR

Açıklamada, şirketin bölgede güvenli geçiş sağlanana kadar Baltimore’u tüm hizmetlerinin dışında tutacağı duyuruldu. Baltimore'a gidecek kargonun ise yakınlardaki diğer limanlardan boşaltacağı belirtilen açıklamada ancak bunun gecikmelere neden olabileceği bildirildi.

Yetkililer ise kazanın liman operasyonlarını aylarca etkileyebileceğine işaret ediyor.
ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 6

OTOMOBİL SEVKİYATINDA EN YOĞUN LİMAN

ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre, Baltimore Limanı toplam tonaj açısından ABD’nin 17’nci en büyük limanı konumunda bulunuyor.

Baltimore Limanı’nın ticaret hacmi açısından ise ülkenin 9’uncu en büyük limanı olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl 847 bini aşkın aracın elleçlendiği Baltimore Limanı, otomobil ve hafif kamyon sevkiyatında ABD'nin en yoğun limanları arasında ilk sırada yer alıyor.

Aynı zamanda Baltimore Limanı, tarım ve inşaat makinelerinin yanı sıra şeker ve alçıtaşı ithalatında da ABD'nin önde gelen limanlarından biri olarak dikkati çekiyor. Baltimore, ülkenin limanları arasında kömür ihracatında ise ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca Baltimore’da Royal Caribbean ve Carnival gibi firmalar tarafından işletilen gemilere hizmet veren bir kruvaziyer terminali de bulunuyor.
ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 7

FAALİYETLER SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Francis Scott Key Köprüsü’nü her gün kullanan 30 bin ila 35 bin otomobil ve kamyonun çoğunun ise tünellere yönlendirilmesi ve bunun trafikte gecikmelere neden olması bekleniyor.

Tünellere girmesine izin verilmeyen tehlikeli madde taşıyan araçların ise daha uzun bir yoldan yönlendirileceği aktarılıyor.

Ekonomistler, köprünün çökmesinin ABD’nin doğu kıyısında lojistik faaliyetleri sekteye uğratma tehlikesi taşıdığına dikkati çekiyor.
ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 8

Bazı ekonomistler, nakliye maliyetlerinde artış olasılığına rağmen malların başka limanlara yönlendirilmesi seçeneğinin olması nedeniyle aksamaların bir bütün olarak ABD ekonomisi için sorun olmayabileceğini belirtiyor.

ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 9

Lojistik uzmanları da ülkenin doğu sahili boyunca çok sayıda alternatif otoyol ve liman bulunduğuna işaret ediyor. Sevkiyatların New York, New Jersey, Virginia, Georgia ve South Carolina'daki limanlara yönlendirilmesi muhtemel görünürken, bu durum yolculuk sürelini artırıyor.

ABD’deki gemi kazası: Köprü çöktü, tedarik zinciri zora girdi - 10

Küresel tedarik zincirinde halihazırda Kızıldeniz’de yaşananlar ve Panama Kanalı’ndaki kuraklık nedeniyle zorluklar yaşanırken, Baltimore’daki kazanın etkisinin çok daha sınırlı olacağı tahmin ediliyor.

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