Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir." denildi.