Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığı aile destek ödemelerinin son tarihi, destek almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte aile destek programıyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek devam ediyor. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler 2 yıldır sürüyor.