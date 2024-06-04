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Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığı aile destek ödemelerinin son tarihi, destek almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte aile destek programıyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? - 1

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek devam ediyor. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler 2 yıldır sürüyor.

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Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir." denildi.

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

Herhangi bir uzatma kararı gelmemesi halinde aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 temmuz ayında yapılması planlanıyor.

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? - 4

Programın uzatılıp uzatılmayacağı ise Bakanlık tarafından belirlenecek.

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