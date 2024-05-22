Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı? 2024 Aile Destek Programı ödemeleri
2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup, programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Şimdi ödemelerin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 10 Mayıs günü itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Bu ayki ödemelerin ardından, söz konusu programın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte, bu kapsamda son bilgiler...