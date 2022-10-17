Akkuyu'nun 1'inci ünitesinde iç koruma kabuğu tamamlanıyor

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bugün önemli bir aşama gerçekleşti. 6’ncı katman kurulduktan sonra geriye sadece reaktör binasının kubbesinin kapatılması kaldı. Kurulum işlemi kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi. İnşaatçılarımız, montajcılarımız, teçhizatçılarımız ve vinç operatörlerimiz profesyonel becerilerinin en üst düzeyde olduğunu bir kez daha kanıtladılar. Tonlarca ağırlıktaki bir yapıyı 1 santimetrelik bir hassasiyetle kurmak son derece zor bir iştir.”