Altın hesapları TL'ye nasıl dönüşecek? 10 soruda bilmeniz gerekenler

VADEDEN ÖNCE HESAPTAN ÇEKİM YAPILIR MI ?

Cevap: Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde ve çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatının hesabın açıldığı tarihteki fiyattan yüksek olması durumunda, hesap sahibine herhangi bir fark ödenmeyecek.

Çekim yapılan tarihte ilan edilen fiyatın hesabın açıldığı tarihteki fiyattan düşük olması durumunda ise hesap düşük olan fiyata göre güncellenerek hesap sahibine ödenecektir.