Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaşların altına talebi arttı. Artan talep sonucunda bazı kuyumcular altın bulmakta zorlanmaya başlayınca Darphane çift vardiyaya geçti. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi vatandaşın da altına olan talebini arttırdı. Birçok kuyumcu, altın bulmakta zorlandı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, cuma ve cumartesi günleri darphanenin fazla mesai yaptığını ve pazartesiden itibaren üretimde çift vardiya çalışmaya başladığını duyurdu.