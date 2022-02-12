Yastık altı altınlar için yeni düzenleme

Haberler - ntv.com.tr 12.02.2022 - 14:39
Bakan Nebati'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde açıkladığı paketin içeriğinde yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan düzenleme de var.
Buna göre; yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart’ta 81 ilde birer tane, 2022’de 1500 adet fiziki altn teslim noktası belirlenecek.
Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak.
Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.
Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile vatandaşlar risksiz bir kazanç sağlayacak.
Yatırılan altınlar fiziki olarak geri çekilebilecek.