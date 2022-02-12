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Yastık altı altınlar için yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele tedbirleriyle ilgili ekonomi paketini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 12.02.2022 - 14:39

Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 1

Bakan Nebati'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde açıkladığı paketin içeriğinde yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan düzenleme de var.


Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 2

Buna göre; yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart’ta 81 ilde birer tane, 2022’de 1500 adet fiziki altn teslim noktası belirlenecek.


Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 3

Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak.


Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 4

Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.


Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 5

Altın dönüşümlü mevduat hesabı ile vatandaşlar risksiz bir kazanç sağlayacak.


Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 6

Yatırılan altınlar fiziki olarak geri çekilebilecek.

Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 7
Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 8
Yastık altı altınlar için yeni düzenleme - 9




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