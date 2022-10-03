Antalya'da ev bulamayan yabancılar apart otelleri doldurdu

'EV ALMAK ŞU AN ZOR'

Antalya'ya gelen Rus vatandaşlarına, yazdığı blog sitesinde yol gösteren Zhanara Uskenova, "Türkiye çok güzel ve çok güzel insanlar var, bunun için daha çok burayı tercih ediyorlar. Daha iyi yaşamak için buraya geliyorlar. Gelenler çocuklarının okulları ve yatırım için evleri nerede bulabileceklerini soruyor. Geliyorlar ama ev almak şu an biraz zor. Çünkü bazı yerler kapatıldı. Bulamayanlar şu an için otellerde kalıyor ve bekliyorlar. Onlar satın almak istiyor ama biraz zor" diye konuştu.



Antalya'nın nüfusunun, yurt dışından ve Türkiye'den göç alarak hızla arttığına değinen Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar ise "Turizm başkenti Antalya'da Rusya'nın son seferberlik ilanından sonra gelenlerin sayısı yüzde 20 arttı. 6-7 ay önceki gibi çok fahiş fiyatlar yok. O zaman fahiş fiyat bir balondu ve bu balon patladı" dedi.