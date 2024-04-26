2024 sezonu hızlı başladı: Turizme art arda 4 bayram dopingi
Turizmde 2024 sezonu hızlı başladı. Ramazan Bayramı, nevruz ve paskalya ile hareketlenen sektör, Hollanda’nın Kral Günü, Rusya’nın Zafer Günü, Almanya’nın Pfingsten Bayramı ve ardından Kurban Bayramı ile yaz sezonuna dört bayramla girecek. 60 milyon turistin hedeflendiği 2024 sezonu, en iyi başlangıç yapılan yıl oldu.
Türkiye’de her yıl 15-22 Nisan tarihlerindeki Turizm Haftası ile sezona başlangıç yapan sektör, bu yıl üç bayramla sezonu yaklaşık 1 ay erken açtı.Nevruz, paskalya ve ramazan bayramlarıyla 2024 sezonunu erken açan turizm sektörü, önümüzdeki iki aylık süreçte de dört önemli bayram ve tatil süreci yaşayacak.