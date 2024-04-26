2024 sezonu hızlı başladı: Turizme art arda 4 bayram dopingi

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20 ARTIŞ VAR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl turizm sezonunun mart ayının üçüncü haftası itibarıyla hem nevruz, hem paskalya, hem de nisan başındaki dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilleriyle birlikte erken açıldığını söyledi.

Turist sayısında şu an geçen seneye göre yüzde 20’lik artış olduğunu belirten Kavaloğlu, “Bu da herhalde en iyi ilk üç ay başlangıcı oldu diyebiliriz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya bizim en etkili pazarlarımız. Nisan ayının bu şekilde iyi geçmesi çok olumlu.” dedi.