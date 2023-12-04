Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 Aralık kira zammı kaç TL?
Aralık ayı kira artış oranı, kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.