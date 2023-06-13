Asgari ücret zammıyla neler değişecek? İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, GSS borcu...
Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor. İşte madde madde asgari ücretle birlikte değişecekler...
Asgari ücrete ara zam yapılması sonrasında pek çok kalemde değişiklik yaşanacak.
İşte zam olasılıklarına göre, işsizlik maaşından engelli aylığına, kıdem tazminatı tavanından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar yaşanacak değişiklikler...