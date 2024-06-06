Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz zammı sorularına yanıt
Temmuz ayının yaklaşmasıyla maaş zamlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Emeklinin yanı sıra binlerce asgari ücretlinin gözü zam oranlarına çevrildi. Memur ve emeklilere yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı merak edilirken asgari ücrete de ara zam beklentisi sürüyor. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Memur ve emekli maaş zammı gündemdeki sıcaklığını korurken asgari ücrete ara zam beklentisi de sürüyor. Aralık ayında yapılan çalışmalar sonrası net asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?