Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz zammı sorularına yanıt

Memur ve emekli maaş zammı gündemdeki sıcaklığını korurken asgari ücrete ara zam beklentisi de sürüyor. Aralık ayında yapılan çalışmalar sonrası net asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?