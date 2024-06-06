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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz zammı sorularına yanıt

Temmuz ayının yaklaşmasıyla maaş zamlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Emeklinin yanı sıra binlerce asgari ücretlinin gözü zam oranlarına çevrildi. Memur ve emeklilere yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı merak edilirken asgari ücrete de ara zam beklentisi sürüyor. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz zammı sorularına yanıt - 1

Memur ve emekli maaş zammı gündemdeki sıcaklığını korurken asgari ücrete ara zam beklentisi de sürüyor. Aralık ayında yapılan çalışmalar sonrası net asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.  Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz zammı sorularına yanıt - 2

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz zammı sorularına yanıt - 3

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz zammı sorularına yanıt - 4

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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