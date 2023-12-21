Asgari ücretle neler değişecek? İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, GSS borcu...

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam ediyor.



1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu şu ana kadar iki kez toplandı. Toplantılarda henüz rakam telaffuz edilmezken, zam pazarlığının yıl sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.



Asgari ücrette yeni rakam sonrasında işsizlik maaşından engelli aylığına, kıdem tazminatı tavanından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar yaşanacak değişiklikler...