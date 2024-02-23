Bakan Uraloğlu: 12 dakikalık yol 3 dakikaya indi

KIRKLARELİ HER GÜN BÜYÜYOR, GELİŞİYOR, GÜZELLEŞİYOR

Avrupa’yla Asya’yı birbirine bağlayan Trakya Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Kırklareli’nin her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bilindiği üzere Trakya Bölgemiz; güçlü karayolu altyapısı, limanları, demiryolu ve havayolu bağlantıları ile Avrupa’yı Asya’ya bağlayan köprü konumundadır.

Özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan’a ulaşım sağlaması, Edirne’den İstanbul’a kadar Trakya’yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor. Ayrıca Kırklareli; tarihi yapıları ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarıyla, üretim alanları, pazarlara yakınlığı ve iş gücü kaynakları ile bölgenin yatırıma açık merkezleri arasında yer almaktadır. Bu nitelikleriyle Kırklareli her gün büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor.

Biz de bunun farkındayız ve Kırklareli’nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni proje üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Bugün de Kırklareli’mize iki müjde ile Vize ve Demirköy Çevre Yollarımızın açılışı için geldik. Özellikle İstanbul’dan Kırklareli’ne ulaşım sağlayan güzergâhta hayata geçirdiğimiz karayolu projeleri ile şehrin ulaşım altyapısını geliştirmekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalar arasında yer alan Saray-Kırklareli Yolu’nun uzunluğu 71 kilometredir. Projemiz ile; bölgede bulunan organize sanayi bölgeleri ile yurtiçi ve yurtdışına sevkiyat yapan, kapasitesi yüksek kireç ve çimento fabrikalarından kaynaklanan ağır taşıt trafiği kentin dışına aldık.” ifadelerini kullandı.