Bakan Uraloğlu: 12 dakikalık yol 3 dakikaya indi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli Vize ve Demirköy Çevre Yolları’nın açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Trakya Bölgesinin; güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa’yı Asya’ya bağlayan köprü konumunda olduğunu belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Vize şehir geçişini 12 dakikadan 3 dakikaya indirdik. Böylece çevre yolumuz ile zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 82 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da bin 193 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli Vize ve Demirköy Çevre Yolları’nın açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Trakya Bölgesinin; güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa’yı Asya’ya bağlayan köprü konumunda olduğunu belirtti.
Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıldığının ve atılacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nda şehirlerin birbirine daha da yakınlaştığını, ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.