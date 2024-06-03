Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu: Annelere destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Çalışan annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu ve başvuru ekranı erişime açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacağını açıkladı. Peki, çalışan annelere 325 euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Çalışan annelere 325 euro destek başvurusunun nasıl yapılacağı, Bakan Işıkhan'ın duyurusuyla birlikte sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Peki, çalışan annelere 325 euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?