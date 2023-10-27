Cumhuriyet döneminin ilk paraları
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Balmumcu'daki binasında yer alan müzede sergilenen Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paraları görüntünledi. Müzede, 1925'te Londra'da basılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk banknotları olarak öne çıkan 1, 5, 10, 100 ve 1000 liralık paralar dikkati çekiyor.
Darphane Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında kapılarını Anadolu Ajansına açtı.
Antik Yunan'dan Orta Çağ Avrupası'na, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e kadar yaklaşık 13 bin eserin bulunduğu müzede, çok kıymetli para, madalya ve nişanlar yer alırken, Atatürk dönemine ait banknotlar da dikkati çekiyor.