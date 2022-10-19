Dünyanın en zengin üçüncü insanı Bernard Arnault takip edilmemek için özel jetini sattı

Fransız moda devi Louis Vuitton CEO’su Bernard Arnault, sosyal medyada sürekli takip edilmesi nedeniyle özel jetini sattığını açıkladı.
Kendisine ait Radio Classique adlı medya kuruluşuna konuşan 73 yaşındaki milyarder, bunun yerine özel uçak kiralamaya başladığını söyledi.
Arnault, "Aslında şirketler grubumun bir özel jeti vardı ve onu sattık. Sonuç şu ki, artık özel bir jete sahip oldmak yerine onu kiraladığım için nereye gittiğimi kimse göremiyor” diye konuştu.
Kamuya açık uçuş verilerini izleyen ve paylaşan birden fazla Twitter hesabı, geçen yıl içinde ortaya çıktı. Elon Musk ve Taylor Swift popüler gibi kişilerin seyahat faaliyetlerini duyurdu. Louis Vuitton’un CEO’sunun uçuşlarını takip eden iki hesabın ise ikisi yaklaşık 100 bin takipçisi bulunuyor ve her ikisi de son altı ayda oluşturuldu.
Arnault’un uçuşlarını takip eden "i_fly_Bernard" ve "laviondebernard" adlı Twitter hesaplarının paylaşımlarına göre milyarder, özel jetini birkaç hafta önce sattı. Laviondebernard, birkaç hafta önce LVMH'nin Fransa'daki uçağının kaydını iptal ettiğini belirttikten sonra milyarderin son uçuş verilerinin eksik olduğunu bir gönderide paylaştı.
Hesaptan 10 Eylül'de yapılan paylaşımda, "Özel jetler konusunda ne Bernard Arnault ne de şirketinden hala bir haber yok. Ne oldu Bernard, saklanıyor musun?" denildi.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre toplam serveti 137 milyar dolar olan Bernault Arnault, Tesla CEO’su Elon Musk ( 208 milyar dolar) ve Amazon kurucusu Jeff Bezos’un (139 milyar dolar) dünyanın en zengin üçüncü insanı konumunda bulunuyor. Arnault’un Louis Vuitton’un (LVMH) CEO'su, kurucu ortağı ve başkanı olmasının yanı sıra Tiffany & Co., TAG Heur ve Dom Pérignon gibi markaları içeren bir lüks tüketim imparatorluğu bulunuyor.
Öte yandan, sosyal medya ile başı belada olan tek milyarder Elon Musk değil. Musk'ın özel jetini izlenmesini sağlayan bir algoritma geliştiren University of Central Florida (UCF) birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Jack Sweeney, elde ettiği verileri ‘Elon Musk's Jet' hesabıyla sosyal medyada paylaşmıştı.
Kısa süre içerisinde ünlenen Sweeney ile ilgili ise Elon Musk 'güvenlik endişesiyle' hesabı kapatmasını istedi. Musk, sosyal medya hesabından, “Bir deli tarafından vurulma fikrinden hoşlanmıyorum” yazıp Sweeny'e hesabı kapatması için 5 bin dolar teklif etmiş ve Sweeney’i engellemişti.