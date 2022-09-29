Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Meclis'e geliyor

İHRACATÇILARA ''ÇİFTE PASAPORT''

Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz." dedi.



Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.