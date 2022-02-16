Elon Musk 5,7 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladı

Öte yandan, tahmini olarak 238,6 milyar dolarlık bir servete sahip olan girişimci, Tesla’daki CEO'luk görevi için nakit maaş almıyor. Kazancı hisse senetlerinden geliyor ve onları belirli bir süre sonra opsiyona sokması gerekiyor. Yaklaşık 22,9 milyon kazanılmış hisse senedi opsiyonu geçen yıl Musk için hisseye dönüştürüldü ve ondan 11 milyar dolarlık vergi faturasını ödemesi istendi.