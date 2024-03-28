Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (Banka promosyon tutarları)
Kamu bankalarının emekli banka promosyon ödeme tarihleri belli oldu. Emekli maaşı hesaplarını özel bankalardan kamu bankalarına taşıyan vatandaşlar, tutarları ve ödeme tarihlerini merak ediyor.Peki, emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Güncel banka promosyon tutarları
Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Başvurular bankalardan ya da e-Devlet üzerinden alındı. Promosyon ödemeleri ise bugün başlayacak.