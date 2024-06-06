Emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri)
Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler, yılın ikinci ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme tarihleri Kabine Toplantısı ardından açıklandı. Peki, emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.