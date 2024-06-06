ntv.com.tr

Emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri)

Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler, yılın ikinci ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme tarihleri Kabine Toplantısı ardından açıklandı. Peki, emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı?

Emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri) - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri) - 2

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

Emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri) - 3

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri) - 4

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatmıştı. Benzer şekilde ikramiye ve maaşların aynı gün hesaplara geçmesi bekleniyor.

Emekli ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak? (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri) - 5

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER