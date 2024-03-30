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Emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramda önce yatacak mı? (SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri)

Emekli maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar Ramazan Bayramı öncesinde başladı. Maaşlarına ek olarak bayram ikramiyesi almayı bekleyen emekliler, ödeme tarihlerini araştırıyor. SSK ve Bağkur emeklileri, her yıl farklı tarihlerde ikramiyelerini alıyorlar. Peki, emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramda önce yatacak mı? (SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri) - 1

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrilmişti. Yapılan zam oranı ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

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Emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramda önce yatacak mı? (SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri) - 2

EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI

Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramda önce yatacak mı? (SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri) - 3

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİNİ DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detayları paylaştı.

Emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramda önce yatacak mı? (SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri) - 4

EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

Emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramda önce yatacak mı? (SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri) - 5

IŞIKHAN DUYURDU

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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