Emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramda önce yatacak mı? (SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri)
Emekli maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar Ramazan Bayramı öncesinde başladı. Maaşlarına ek olarak bayram ikramiyesi almayı bekleyen emekliler, ödeme tarihlerini araştırıyor. SSK ve Bağkur emeklileri, her yıl farklı tarihlerde ikramiyelerini alıyorlar. Peki, emekli maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrilmişti. Yapılan zam oranı ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.