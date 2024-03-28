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Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması

Emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı soruları bir süredir gündemdeydi. Maaş zammıyla ilgili iddialara yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına düzenleme sinyali verdi. Peki, emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak?

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, emeklilerin ve çalışanların zam beklentisine değindi.

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Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 2

TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerel seçim çalışmalarına devam ederken emekli maaşlarıyla ilgili temmuz ayını işaret etti.

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 3

Emekli maaşlarına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." diye konuştu.

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması - 4

ERDOĞAN'IN EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK AÇIKLAMASI

Erdoğan, emekli maaşı açıklamasında; "Memurlarımıza yaptığımız 6000 ek göstergesi ilave edilmesi uygulaması genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. 

Küçük enafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapacamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmekten kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maaliyetini milletimizle paylaşmıştık." ifadelerini kullandı. 

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