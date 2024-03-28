Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması

ERDOĞAN'IN EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK AÇIKLAMASI

Erdoğan, emekli maaşı açıklamasında; "Memurlarımıza yaptığımız 6000 ek göstergesi ilave edilmesi uygulaması genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz.





Küçük enafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapacamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmekten kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maaliyetini milletimizle paylaşmıştık." ifadelerini kullandı.