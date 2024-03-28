Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması
Emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı soruları bir süredir gündemdeydi. Maaş zammıyla ilgili iddialara yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına düzenleme sinyali verdi. Peki, emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne zaman zam yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, emeklilerin ve çalışanların zam beklentisine değindi.