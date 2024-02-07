Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A emekli aylığı hesaplama ekranı erişime açıldı
Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağını merak eden binlerce kişi, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli olmaya hak kazanacak olan kişiler şimdiden SGK tarafından uygulamaya konan "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranından, emekli olduktan sonra alacakları maaşlarını hesaplayabiliyor. 2024 yılı ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından SGK 4A emekli aylığı hesaplama ekranı erişime açıldı. İşte emekli maaşı hesaplama ekranı.
2024 ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam artışlarının ardından SGK tarafından yeni veriler sisteme yüklendi. Kısa zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan binlerce kişi ise "Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli olacak olan kişiler alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı.