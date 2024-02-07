Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A emekli aylığı hesaplama ekranı erişime açıldı

2024 ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam artışlarının ardından SGK tarafından yeni veriler sisteme yüklendi. Kısa zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan binlerce kişi ise "Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli olacak olan kişiler alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı.