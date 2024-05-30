Emlak Konut'tan yeni kampanya: 1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler, kimler başvurabilir?
Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası geliyor. Emlak Konut GYO, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı. Emlak Konut, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankasız ve kefilsiz olarak dört ayrı ödeme seçeneği sunacak. İşte, 1.29 faizle konut kampanyasının ayrıntıları...
Emlak Konut tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleri ile hayata geçirilecek olan yeni konut kampanyası, 4 ildeki projeleri kapsayacak. Kampanya ile 2 bin civarında konut satılması hedefleniyor. Süre sınırı olmayan kampanyada, Emlak Konut satış hedefine ulaştıklarında kampanyayı sona erdirecek.