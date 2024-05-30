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Emlak Konut'tan yeni kampanya: 1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler, kimler başvurabilir?

Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası geliyor. Emlak Konut GYO, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı. Emlak Konut, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankasız ve kefilsiz olarak dört ayrı ödeme seçeneği sunacak. İşte, 1.29 faizle konut kampanyasının ayrıntıları...

Emlak Konut'tan yeni kampanya: 1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler, kimler başvurabilir? - 1

Emlak Konut tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleri ile hayata geçirilecek olan yeni konut kampanyası, 4 ildeki projeleri kapsayacak. Kampanya ile 2 bin civarında konut satılması hedefleniyor. Süre sınırı olmayan kampanyada, Emlak Konut satış hedefine ulaştıklarında kampanyayı sona erdirecek.

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Emlak Konut'tan yeni kampanya: 1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler, kimler başvurabilir? - 2

1.29 FAİZLE KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI BELLİ OLDU

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin ayrıntılarını açıkladı.

Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara dört ayrı ödeme seçeneği sunulacak.

Birinci seçenek: Peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.

İkinci seçenek: Yüzde 25 peşinat ile 3 ara ödeme olacak.

Vade farksız ara ödemeli modelde 6, 12, ve 24. aylarda ödemeler yapılacak.

Emlak Konut'tan yeni kampanya: 1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler, kimler başvurabilir? - 3

Üçüncü seçenek: Ödemenin yarısı peşin olacak. Kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak.

Dördüncü seçenek: Yüzde 25 peşinat ödenecek. Kalan kısım için 1,29 vade farkıyla 72 aylık taksit seçeneği olacak.

Emlak Konut'tan yeni kampanya: 1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler, kimler başvurabilir? - 4

KAMPANYAYA DAHİL PROJELER

Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.

İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

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