Emlak Konut'tan yeni kampanya: 1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler, kimler başvurabilir?

Emlak Konut tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleri ile hayata geçirilecek olan yeni konut kampanyası, 4 ildeki projeleri kapsayacak. Kampanya ile 2 bin civarında konut satılması hedefleniyor. Süre sınırı olmayan kampanyada, Emlak Konut satış hedefine ulaştıklarında kampanyayı sona erdirecek.