Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası: 1.29 faizle konut kampanyasının ayrıntıları
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Emlak Konut, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankasız ve kefilsiz olarak dört ayrı ödeme seçeneği sunacak. İşte 1.29 faizle konut kampanyasının ayrıntıları...
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin ayrıntılarını açıkladı.
Erdem, Türkiye'nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörünün her zaman önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini kaydetti.