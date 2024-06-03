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Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı kira artış oranının da belli olacağı mayıs ayı enflasyon verileriyle, yıllık kira sözleşmesi biten işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne oldu?

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 1

Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında, işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı TÜFE kararı.

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Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 4

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Açıklanan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı) - 5

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

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