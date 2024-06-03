Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK mayıs ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı kira artış oranının da belli olacağı mayıs ayı enflasyon verileriyle, yıllık kira sözleşmesi biten işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne oldu?
Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında, işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı TÜFE kararı.