Evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor? 150 bin TL faizsiz kredide son durum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan ve başvuruların 15 Şubat'ta alınmaya başlandığı faizsiz kredide ödeme tarihi belli oldu. Bu kapsamda araştırmalarda yeni hafta öncesi hız kazandı. Peki, faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman başlıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan faizsiz krediye 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinden binlerce çift başvurdu. Tüm gözler şimdi ödeme tarihlerinde. İşte, 150 bin TL faizsiz kredide son durum...