Evlilik kredisi yattı mı? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kimlere ödeniyor, şartlar neler? Evlilik kredisi sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan ve başvuruların 15 Şubat'ta alınmaya başlandığı faizsiz kredide ödeme tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemelerinin 21 Mayıs itibariyle başladığını söyledi. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kimlere ödeniyor, şartlar neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere evlilik desteği kapsamında sunulan faizsiz krediye 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinden binlerce çift başvurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek verecekleri bilgisini verdi ve ödeme tarihini duyurdu.