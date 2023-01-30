EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama (SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı)

EYT SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI SORGULAMA

SGK tarafından yayımlanan yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları belli oldu.



İşte EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı;