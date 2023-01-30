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EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama (SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ayrıntıları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. SGK tarafından yayımlanan tabloyla birlikte, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı kolayca sorgulanıyor. İşte yıllara göre prim gün sayısı hesaplama ekranı.

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama (SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı) - 1

AKBAŞOĞLU EYT'Lİ OLMA ŞARTINI AÇIKLADI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama (SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı) - 2

İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına göre, teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.

Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama (SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı) - 3

EYT SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI SORGULAMA

SGK tarafından yayımlanan yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları belli oldu.

İşte EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı;

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama (SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı) - 4

ERKEKLERDE SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama (SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı) - 5

KADINLARDA SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISI

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