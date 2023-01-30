EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama (SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı)

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.
Akbaşoğlu'nun açıklamalarına göre, teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.
Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.
SGK tarafından yayımlanan yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları belli oldu.
İşte EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı;