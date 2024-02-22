Forbes'a göre 2024 yılında en çok kazandıracak 3 meslek grubu

2024'te en çok kazandıracak sektörler grupları belli oldu. İşte Forbes'a göre 2024 yılında en çok kazandıracak sektörler

FİNANS VE BANKACILIK

Finans sektörü, ticari bankalar, yatırım bankaları, düzenleyici kurumlar, sigorta şirketleri ve varlık yönetimi gibi kurumları ve alanları içeren çok yönlü bir sektördür. Finans, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, örneğin küresel bir halkla ilişkiler firmasının finans departmanında çalışıyorsanız, kendinizi doğrudan finans sektörünün dışındayken de finans alanında çalışırken bulabilirsiniz. Finans ve bankacılık alanında en yüksek ücret alan üç rol şunlardır

-Mali İşler Direktörü

-Riskten korunma fonu yöneticisi

-Özel sermaye ortağı