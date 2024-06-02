Gözler enflasyon rakamlarında: Kritik veri öncesi bilinmesi gerekenler
Mayıs ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Enflasyonun doğalgaz desteğinin sona ermesi ve giyim kaleminin etkisiyle rekor kırması bekleniyor. İşte kritik enflasyon verisi öncesi bilinmesi gerekenler...
Türkiye'nin mayıs ayı enflasyonu yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini saat 10.00'da açıklayacak.
Enflasyonun aylık bazda yüzde 3 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 75 bandına yükselerek zirveye çıkacağı tahmin ediliyor.
Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi.