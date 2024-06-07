Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları)
Emekli maaşı banka promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama sonrasında, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşandı. Kamu bankalarının promosyonlarda artışa gitmesinin ardından ise özel bankalarda promosyonlar için harekete geçti. Bazı bankalarda promosyon ücretlerinde güncellemeye gidildi ve 18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları ortaya çıktı. Peki, haziran ayı emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu, promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli banka promosyon ücretlerinin haziran ayı itibarıyla güncellenmesiyle birlikte, hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yapılacak olan promosyon ödemeleri için başvuru tarihleri belli oldu. Belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonrasında 18 bin TL'ye kadar promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu, promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?