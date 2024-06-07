Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları)

Emekli banka promosyon ücretlerinin haziran ayı itibarıyla güncellenmesiyle birlikte, hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yapılacak olan promosyon ödemeleri için başvuru tarihleri belli oldu. Belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonrasında 18 bin TL'ye kadar promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu, promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?