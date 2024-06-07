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Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları)

Emekli maaşı banka promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama sonrasında, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşandı. Kamu bankalarının promosyonlarda artışa gitmesinin ardından ise özel bankalarda promosyonlar için harekete geçti. Bazı bankalarda promosyon ücretlerinde güncellemeye gidildi ve 18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları ortaya çıktı. Peki, haziran ayı emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu, promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 1

Emekli banka promosyon ücretlerinin haziran ayı itibarıyla güncellenmesiyle birlikte, hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yapılacak olan promosyon ödemeleri için başvuru tarihleri belli oldu. Belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonrasında 18 bin TL'ye kadar promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu, promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

NTVPARA HABERLERİ

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 2

BANKA PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 3

YENİ PROMOSYON TUTARI 18 BİN LİRAYA ULAŞTI

Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 haziran ayı itibarıyla İNG Bank ve Yapı Kredi promosyon tutarını, ek promosyon fırsatlarıyla birlikte 18 bin TL'ye güncelledi.

Bu doğrultuda İNG Bank ve Yapı Kredi'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 18 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 4

KAMU BANKALARINDA 12 BİN LİRALIK PROMOSYON FIRSATI

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon verilecek.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 5

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.

İşte haziran ayı itibarıyla güncel promosyon ödemeleri;

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 6

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 12.000 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart’ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Maaş Aralığı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 7

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 8

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

28.03.2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan tutarlarda yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 9

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 10

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 11

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanın.

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 12

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon!

Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 12.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

Maaş tutarı;

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 13

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Maaş tutarı;

9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 14

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

18.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de!

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlamış olduğumuz “Emeklilik Paketi” avantajlarımızdan yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli!

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 9.250 TL;

10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 13.000 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 15.500 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 18.000 TL nakit promosyon ödenir.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 15

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;

10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.

Güncel emekli banka promosyon ücretleri sorgulama 2024: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (18 bin TL'ye varan promosyon fırsatları) - 16

İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 18.000 TL’ye varan nakit promosyon.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

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