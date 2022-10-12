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Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf ve zanaatkarlara 100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 7.5 faiz oranlı kredinin ayrıntıları belli oldu. Hangi esnaf hangi krediye başvurabilir? Ne kadar kredi alabilir? Yıllık faizi ne olacak? Bütün soruların cevabı haberimizde...

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 1

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Esnaf Destek Kredi Paketi'nin ayrıntıları belli oldu.

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 2

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden yararlanacak.

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 3

Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak.

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 4

İŞYERİ EDİNME VEYA İŞYERİ YENİLEME KREDİSİ

İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL’ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek.

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 5

SIFIR TAŞIT KREDİSİ

Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL’ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek.

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 6

Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak.

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 7

USTA GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL’ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak.

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 8

KOSGEB MEZUNU KREDİSİ

KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35’i geçmemiş olanlara 300 bin TL’ye kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek.

Diğer tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak.

Hangi esnafa ne kadar kredi verilecek? Esnaf kredisinin şartları neler? - 9

Tüm krediler Halk Bankası’ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.

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