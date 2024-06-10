İkramiye ödemeleri başladı! Emekli ve kamu işçilerinin ikramiye takvimi

KAMU İŞÇİSİ NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında verilecek ikramiye tarihleri 14 Haziran ve 13 Aralık olarak belirlendi.



Buna göre ikramiye ödemeleri bu tarihlerde iki taksit olarak hesaplara geçecek.



Maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise 2024’te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek.