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"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "İlk Evim Arsa" projesinde hak sabihi belli olan arsaların tapularının aralıkta verilmeye başlanacağını duyurdu. İki yılda altyapı çalışmaları tamamlanacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk Evim Arsa Projesi. Bir milyon konut arsası" başlıklı paylaşımda bulundu.

"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak - 2

Paylaşıma göre, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak, zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.

"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak - 3

TAPULAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.

"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak - 4

ALTYAPI 2 YILDA TAMAMLANACAK

Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ yapacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak - 5

ARSANIZ GERİ ALINABİLİR!

Konut için de 2 yıl şartı olacak, iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak - 6

BAŞVURULAR NE KADAR SÜRECEK?

"İlk Evim Arsa" projesi kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarılan proje kapsamında satışa sunulacak altyapılı arsalar için başvurular, 7 Kasım'a kadar yapılabilecek.

"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak - 7

HANGİ İLLERE YAPILACAK?

"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak - 8

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