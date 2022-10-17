"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınacak

Paylaşıma göre, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak, zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.