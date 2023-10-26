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İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklara 1.20 faizli ve 15 yıl yani 180 ay vadeli kredi imkanı gündemde. Ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi konut kredisi kampanyalarını takip ediyor. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan düşük faizli konut kredisinin şartlarının yakın zaman sonra netleşeceği tahmin ediliyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? - 1

1.20 faiz oranı ile 15 yıla kadar uzayan vade ile ev sahibi olmak isteyenler, düşük faizli konut kredisi kampanyasına odaklandı. İlk kez ev sahibi olacakları yakından ilgilendiren düşük faizli konut kredisi kampanyası, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Düşük faizli konut kredisi kampanyasının sinyalini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, vatandaşların araştırmalarına da hız kazandı. İşte, düşük faizli konut kredisi başvurusu hakkında bilgiler...

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İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? - 2

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? - 3

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? - 4

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? - 5

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? - 6

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

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