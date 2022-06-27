İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 13:46
Temmuz zammı için son düzlüğe girildi. Yılbaşında gelen zammın ardından enflasyon sonrası yeniden değerlendirmeye alınacak asgari ücret için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Enflasyon tahribatlarına karşı çalışanları korumak vazifemiz.’ açıklamasında bulunmuştu. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı vatandaşların heyecanını artırdı. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar olacak ve ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkıyla, ocak ayındaki ücretlerde yeni düzenlemelerle milletimizi daha da rahatlatacağız" açıklamasını yapmıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet arasında son dönemde temaslar sıklaşırken bugün toplanacak kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in brifing vermesi planlanıyor.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrete zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK yönetimi, "Asgari ücretin değerlendirilmesine yönelik olası bir toplantıda masada olacaklarını" bildirdi.
Ücretliler için temmuz zammına yeşil ışık yakıldı.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması çağrısında bulundu.
Enflasyon üzerinde bir artış beklediklerini söyledi.
Arslan, "Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Asgari ücrete ara zam konusunda sanayicilerden de dikkat çeken bir öneri geldi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, zam oranı belirlenirken, TÜFE'nin değil, gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Özdebir, "Dar gelirli insanlar ücretlerinin büyük bölümünü gıdaya harcamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle zamda genel fiyat artışları değil, gıda fiyatlarındaki artış dikkate alınmalı" diye konuştu.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç de, zamdan doğacak maliyeti iş dünyası ve devletin birlikte karşılaması gerektiğini söyledi.
Avdagiç yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektöre birlik çağrısında bulundu.
İTO Başkanı, temmuz zammına yönelik olarak, "Kamu ile özel sektör bir araya gelerek enflasyon karşısındaki kayıplarının telafisi için beraber adım atmalı" ifadelerini kullandı.
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.