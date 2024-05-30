İstanbul Havalimanı'nda Hırvatistan Devlet Günü kutlandı
Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul’un çeşitli yerlerinde Devlet Günü vesilesiyle etkinlikler düzenledi. Devlet Günü’nü kutlayan etkinlikler arasında İGA iş birliğiyle İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen konser de yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nda "Hırvatistan Devlet Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi. Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen etkinliğe, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, havalimanı işletmecisi İGA'nın Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman katıldı.