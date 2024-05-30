İstanbul Havalimanı'nda Hırvatistan Devlet Günü kutlandı

"2023 yılında Hırvatistan'ı, Türkiye'den ziyarete gelen turistler 110 bin konaklama gerçekleştirdi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla artış gösterdi. Aynı dönemde, yaklaşık 67 bin Hırvat turist Türkiye'yi ziyaret etti. Ticaret alanında da rekorlar kırılıyor. 2023 yılında ikili ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaşarak kısa vadeli ticaret hedefimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız."