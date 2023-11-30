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KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

Kasım ayı enflasyon rakamları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Söz konusu rakamların ne zaman ilan edileceği yeni hafta öncesi araştırılıyor. Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Peki, Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? - 1

TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti. Tüm gözler şimdi Kasım ayı güncel enflasyon verilerinde olacak. İşte, TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih...

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KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? - 2

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? - 3

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini normal şartlarda her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Kasım ayı enflasyon verileri için ise tarih belli oldu.

Buna göre; Kasım ayı enflasyon verileri 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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