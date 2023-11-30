KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?
Kasım ayı enflasyon rakamları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Söz konusu rakamların ne zaman ilan edileceği yeni hafta öncesi araştırılıyor. Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Peki, Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?
TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 seviyesinde gerçekleşti. Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti. Tüm gözler şimdi Kasım ayı güncel enflasyon verilerinde olacak. İşte, TÜİK'in enflasyonu açıklayacağı tarih...