Karadeniz Bölgesi'nde "Dış Ticaret Eğitimileri" düzenlendi

KOSGEB Samsun ve Sinop Müdürlükleri ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak olarak yer aldığı konsorsiyumuz, proje kapsamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılarak yurt dışı pazarlarına açılmalarına destek olmak, inovasyon ve dijitalleşme potansiyellerini geliştirerek, sürdürülebilirliklerini katkı sağlamak amacıyla Karadeniz Bölgesi’nde 16 ilde hizmet vermekte. Bu kapsamda odamızın proje sorumluluk alanında yer alan Samsun’un yanı sıra, Amasya, Tokat ve Ordu illerindeki işletmelere ve girişimcilere yönelik seminer düzenledik. Amacımız, firmalarımızın dış ticaret kabiliyetlerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılması” dedi.