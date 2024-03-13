Karadeniz Bölgesi'nde "Dış Ticaret Eğitimileri" düzenlendi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun’da, "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlendi. Seminerler Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünün yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında iş dünyasının temsilcilerine yönelik düzenlendi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında iş dünyasının temsilcilerine yönelik Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun’da, "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlendi.
Samsun TSO’nun koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren AİA Karadeniz Projesi kapsamında Samsun’un yanı sıra çevre illerde de oda üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor.