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OKA'dan bölge kalkınmasına 14,5 milyonluk yeni destek programları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 yılında uygulayacağı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını ilan etti.

OKA'dan bölge kalkınmasına 14,5 milyonluk yeni destek programları - 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Bölgesi’nin (TR83 Bölgesi) kalkınmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren OKA, yürüttüğü sonuç odaklı programları ile uyumlu olarak geliştirdiği Fizibilite Destek Programları çerçevesinde desteklenecek projeler için toplam 7,5 milyon TL, Teknik Destek Programları kapsamında ise desteklenecek projeler için ise toplam 7 milyon TL tutarında kaynak tahsis etti.

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OKA'dan bölge kalkınmasına 14,5 milyonluk yeni destek programları - 2

KÜLTÜR VE DOĞA TURİZMİ EKSENİNDE FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI

Sürdürülebilir kültür ve doğa turizmine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi, turizm girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde TR83 Bölgesi’nde doğa ve kültür turizmine yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi öncelikleriyle uygulanacak.
Programın bütçesi 5 milyon TL olarak belirlendi.

OKA'dan bölge kalkınmasına 14,5 milyonluk yeni destek programları - 3

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İHRACAT ODAKLİ FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

imalat sanayi altyapısının geliştirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması, üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, değer-tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılması, işletmelerin yeşil ve çağdaş teknolojilere dönüşümlerinin hızlandırılması ve kaynak verimliliğine yönelik uygulamaların geliştirilmesi, TR83 Bölgesi’nde liman, demiryolu, lojistik merkez, havayolu, konteyner toplama merkezleri gibi lojistik altyapının gelişmesi, Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (Socially Inclusive Green Transition-SoGreen) Projesinin 2. Bileşeni olan Kapsayıcı ve Çevreci Topluluk Geçim Tesisleri kapsamına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi öncelikleriyle uygulanacak. Bütçesi 2,5 milyon TL olarak belirlendi.

OKA'dan bölge kalkınmasına 14,5 milyonluk yeni destek programları - 4

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimcilik ekosisteminin ayrıca kadınlar öncelikli olmak üzere yeni girişimcilere yönelik finansal modellerin geliştirilmesi ve mentörlük faaliyetlerinin desteklenmesi öncelikleriyle uygulanacak. Bütçesi 2 milyon TL olarak belirlenen programın son başvuru tarihi 31 Ekim 2024.

OKA'dan bölge kalkınmasına 14,5 milyonluk yeni destek programları - 5

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı; turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektöründeki işletmelerin teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kültür ve doğa turizmi alanı ile ilgili kamu kurumları, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, kültür ve doğa turizmi alanı ile ilgili proje portföyünün geliştirilmesi öncelikleriyle uygulanacak. Bütçesi 2,5 milyon TL olarak belirlenen programın son başvuru tarihi 31 Aralık 2024.
Programlar hakkında ayrıntılı bilgiye OKA’nın kurumsal internet sitesi 'Başvurabileceklerim' sekmesinden ulaşılabiliyor.

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