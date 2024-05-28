Konut fiyatları Ruslara da pahalı geldi
Yabancıların Türkiye'de konuta olan ilgileri azalıyor. Yılın ilk dört ayında Antalya ve İstanbul'da yabancıya konut satışı geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. İki ilde konut alan Rusların sayısı ise 2,5 kat oranında düştü.
Bu yılın başından itibaren yabancıların Türkiye'de konut talebi ciddi düşüş kaydetti. Türkiye'de yabancıların konut alımı nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,3 oranında düşüş gösterdi. Nisan ayında bin 272 konut satışı yapılan yabancılar, geçen yıl nisan ayında 2 bin 557 konut almıştı. Bu yıl 4 aylık toplamda yabancılar, Türkiye'de toplam 6 bin 957 konut satın aldı. Geçen yılın aynı döneminde 13 bin 483 olan yabancıya konut satışı yüzde 48,5 oranında düşüş yaşadı.