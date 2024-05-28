Konut fiyatları Ruslara da pahalı geldi

Türkiye'de yabancıların en çok tercih ettiği ikinci kent olan İstanbul'da ise bu yılın ilk 4 ayında yabancıya 2 bin 460 konut satışı oldu. Geçen sene aynı dönemde 4 bin 395 konut satılan İstanbul'daki düşüş ise yüzde 44,1 oldu. Nisan ayında da ikinci sırada olan İstanbul'da 407 konut satın alan yabancılar, geçen sene nisanda ise 792 konut almıştı ve yüzde 48,7 oranında azalma gerçekleşti.



Antalya ve İstanbul'dan sonra Türkiye'de yabancıların ilk dört ayda en çok konut aldığı iller şöyle sıralanıyor; Mersin 662, Ankara 170, Bursa 163, Yalova 158, Kocaeli 111, Muğla 108, İzmir 106, Aydın 103.