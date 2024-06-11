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Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı

Türkiye'de konut fiyatlarının artış hızı, birçok ilde enflasyonun altında kaldı. Fiyatlar reel olarak geriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde artış, enflasyonun altında kaldı. Ancak bazı illerde bu durumun tam tersi yaşandı. Erzurum, Eskişehir, Ordu ve Van'da yıllık bazda konut fiyat artışı yüzde 60'ı geçti.

Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı - 1

Artan faiz oranları ve sıkılaşan kredi koşulları konut piyasasına yansıyor.

Büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde konut fiyatlarının artış hızı enflasyonun gerisinde kaldı. Konut fiyatları reel olarak düştü.

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Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı - 2

3 BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR NE KADAR ARTTI?

İstanbul'da artışlar yüzde 38'de kalırken, Mersin'de yüzde 37, Adana ve Malatya'da yüzde 34, Antalya'da yüzde 33 oldu.

Ankara'da yüzde 53 civarında, İzmir'de yüzde 43 civarında artış var.

Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı - 3

BETAM verilerine göre, ortalama satılık metrekare fiyatları İstanbul'da 39 bin TL iken, Ankara'da 21 bin, İzmir'de 32 bin TL seviyelerinde bulunuyor.

Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı - 4

Ülke genelinde fiyatların yıllık değişim oranı ise reel olarak yüzde 16'lık bir düşüşe işaret ediyor. Ancak bu düşüş bazı illerde henüz yaşanmadı.

Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı - 5

BAZI İLLER BÜYÜKŞEHİRLERİ SOLLADI

Erzurum'da yüzde 78, Eskişehir'de yüzde 66, Ordu'da yüzde 65, Van’da yüzde 64 artış var.

Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı - 6

Doğu ve Güneydoğu illerinde artışlar daha yüksek.

Artış oranı Tunceli'de yüzde 97, Iğdır'da yüzde 96, Bitlis'te yüzde 93, Ardahan’da yüzde 91...

Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı - 7

Bayburt'ta yüzde 88, Ağrı'da yüzde 80, Kars'ta yüzde 77 seviyelerinde yer alıyor.

Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı - 8

Uzmanlar maliyet artışlarının küçük şehirlere geç yansıdığını, bu nedenle fiyat değişimlerinin sonradan etkisini gösterdiğini belirtiyor.

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