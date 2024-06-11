Konutta artış enflasyonun altında kaldı: Bazı iller büyükşehirleri solladı
Türkiye'de konut fiyatlarının artış hızı, birçok ilde enflasyonun altında kaldı. Fiyatlar reel olarak geriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde artış, enflasyonun altında kaldı. Ancak bazı illerde bu durumun tam tersi yaşandı. Erzurum, Eskişehir, Ordu ve Van'da yıllık bazda konut fiyat artışı yüzde 60'ı geçti.
Artan faiz oranları ve sıkılaşan kredi koşulları konut piyasasına yansıyor.
Büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde konut fiyatlarının artış hızı enflasyonun gerisinde kaldı. Konut fiyatları reel olarak düştü.