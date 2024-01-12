10 soruda spot Bitcoin ETF
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), kripto para ekosistemi için kritik görülen spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını onaylamasının ardından gözler, yatırımcıların bu fonlarla ne tür işlemler yapabileceğine odaklandı.
ABD'nin düzenleyici kurumu SEC tarafından 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylanması, kripto para piyasasını yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. ABD'de yatırımcıların borsalar üzerinden ulaşabileceği spot Bitcoin ETF'e yönelik merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:
Soru 1: Spot Bitcoin ETF nedir?
Spot Bitcoin ETF, kripto para birimi Bitcoin ile sunulan yatırım fonudur. Diğer borsa yatırım fonları (ETF) gibi, menkul kıymet borsaları üzerinden işleme sunuldu.
Soru 2: Başvurular nereye yapılıyor?
ABD'de ETF başvuruları, SEC'e yapılmaktadır. Onay izni ya da ret kararı, SEC tarafından verilmektedir.