10 soruda spot Bitcoin ETF

Soru 5: Daha önce hangi ETF’ler kabul edilmişti?



ABD’de ilk Bitcoin ETF başvurusu 2013'te yapıldı. SEC, 2021 yılına kadar onlarca vadeli ve spot başvuruyu reddetmişti. 2021 yılında ilk olarak ProShares’in vadeli Bitcoin ETF başvurusu kabul edilmiş, BITO kısaltmasını kullanan ETF, Chicago Ticaret Borsası (CME) üzerinden işlemlere açılmıştı.



SEC tarafından 10 Ocak'ta kabul edilen 11 başvuruyla ABD'de spot Bitcoin ETF’leri de işlemlere açılmış oldu. ABD'de bu fonlarda ilk işlem gününde yaklaşık 4,6 milyar dolarlık işlem hacmi oluştu.



Dünya genelinde ise ilk olarak 2021 yılında Kanada’da spot Bitcoin ETF’leri işlem görmeye başlamıştı.

Soru 6: SEC’in onayladığı spot Bitcoin ETF'leri ne işe yarayacak?



Hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar, ABD'de borsalar üzerinden alım-satım yapabilecek. Yatırımcılar, ayrıca kripto para borsalarında işlem açmadan, fonlar aracılığıyla bu varlıklara ulaşabilecek.