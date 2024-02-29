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Bitcoin'de ralli devam ediyor: Tarihi zirveye ne kadar kaldı?

Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 64 bin dolar sınırını aştı. Ethereum ise 3 bin 500 dolara yaklaştı. Piyasa para girişleri devam ederken, borsa yatırım fonlarına talep rekor seviyelere yükseldi. Artan işlem trafiği nedeniyle borsalarda aksaklıklar yaşanmaya başladı.

Bitcoin'de ralli devam ediyor: Tarihi zirveye ne kadar kaldı? - 1

Kripto para piyasalarında pozitif seyir sürüyor.

Dün 64 bin doları test eden Bitcoin, bugün 62 bin 700 dolar civarında alıcı buluyor. Ethereum ise 3 bin 500 dolar bandına yaklaşmış durumda. Bitcoin ve Ethereum'daki yükseliş altcoin'lerde de önemli artışları beraberinde getirdi.

Bitcoin, dün akşam saatlerinde 2 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez 64 bin doları gördü. Bu seviye en son 14 Kasım 2021'de görülmüştü.

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Bitcoin'de ralli devam ediyor: Tarihi zirveye ne kadar kaldı? - 2

PARA GİRİŞLERİ DEVAM EDİYOR

Dün 2,18 trilyon dolar civarında seyreden kripto piyasasının market hacmi, bugün 2,3 trilyon doların üzerinde kaydedildi. 2 trilyon sınırı en son Nisan 2022'de aşılmıştı.

Son 24 saatte Solana yüzde 20, Cardano yüzde 9,5, Dogecoin yüzde 29, Avalanche ise yüzde 11 artış kaydetti.

Bitcoin'de ralli devam ediyor: Tarihi zirveye ne kadar kaldı? - 3

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda Nvidia liderliğinde teknoloji hisselerinin performansı ile risk iştahı arttı.

Bitcoin'deki yükselişte borsada işlem gören yatırım fonlarına (ETF) olan talep etkili oldu.

28 Şubat'ta spot Bitcoin ETF'lerinin günlük işlem hacmi 8 milyar dolara yaklaşarak rekor kırdı. BlackRock IBIT'nin işlem hacmi 3,346 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı.

Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci de kripto paraların yukarı yönlü hareketini destekledi. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin'de ralli devam ediyor: Tarihi zirveye ne kadar kaldı? - 4

TARİHİ ZİRVEYE NE KADAR KALDI?

Yeni yıla 42 bin 580 dolar civarında başlayan Bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 50'nin üzerinde artış kaydetti.

Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. BTC, aralıksız yükselişine rağmen zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 10 gerisinde.

Bitcoin'de ralli devam ediyor: Tarihi zirveye ne kadar kaldı? - 5

COINBASE KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

Kripto para borsası Coinbase'de yaşanan teknik bir sorun kısa süreli panik yarattı. Coinbase borsasını kullanan bazı kullanıcıların bakiyelerinde meblağlar yok oldu. Coinbase'den yapılan açıklamada kripto paralarda artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte büyük bir artışla karşı karşıyayız, karşılaştığınız sorunlar için özür dileriz. Ekip durumu düzeltmek için çalışıyor." paylaşımında bulundu.

Daha sonra yapılan açıklamada ise sorunun büyük ölçüde giderildiği, çok az sayıda müşterinin yanlış bakiye görüntüleyebileceği ifade edildi.

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