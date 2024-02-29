Bitcoin'de ralli devam ediyor: Tarihi zirveye ne kadar kaldı?
Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 64 bin dolar sınırını aştı. Ethereum ise 3 bin 500 dolara yaklaştı. Piyasa para girişleri devam ederken, borsa yatırım fonlarına talep rekor seviyelere yükseldi. Artan işlem trafiği nedeniyle borsalarda aksaklıklar yaşanmaya başladı.
Kripto para piyasalarında pozitif seyir sürüyor.
Dün 64 bin doları test eden Bitcoin, bugün 62 bin 700 dolar civarında alıcı buluyor. Ethereum ise 3 bin 500 dolar bandına yaklaşmış durumda. Bitcoin ve Ethereum'daki yükseliş altcoin'lerde de önemli artışları beraberinde getirdi.
Bitcoin, dün akşam saatlerinde 2 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez 64 bin doları gördü. Bu seviye en son 14 Kasım 2021'de görülmüştü.