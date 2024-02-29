Bitcoin'de ralli devam ediyor: Tarihi zirveye ne kadar kaldı?

Kripto para piyasalarında pozitif seyir sürüyor.



Dün 64 bin doları test eden Bitcoin, bugün 62 bin 700 dolar civarında alıcı buluyor. Ethereum ise 3 bin 500 dolar bandına yaklaşmış durumda. Bitcoin ve Ethereum'daki yükseliş altcoin'lerde de önemli artışları beraberinde getirdi.



Bitcoin, dün akşam saatlerinde 2 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez 64 bin doları gördü. Bu seviye en son 14 Kasım 2021'de görülmüştü.