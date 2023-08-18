Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler!

Bu kararın ardından Wall Street Journal 17 Ağustos akşam saatlerinde yayılan bir haberinde Elon Musk’ın şirketi Space X‘in elinde bulundurduğu 378 milyon dolarlık Bitcoinleri geçtiğimiz tarihte sattığına yönelik iddialarda bulundu. Yapılan işleme dair tarih ve net olarak miktar bilgisi iletilmedi.



2021-2022 tarihlerine ait satış olmasına rağmen piyasanın bunu Bitcoine güvensizlik olarak değerlendirdiği belirtiliyor.