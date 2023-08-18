Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler!
Kripto para birimi Bitcoin, dün son zamanların en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Aniden değer kaybı yaşayan bitcoin, gün içinde en düşük 25 bin 649 dolar seviyesini gördü. Kripto paralardaki sert düşüşün art arda gelen olumsuz haberlerden kaynaklandığı belirtildi. İşte Bitcoin'de sert düşüşün olası nedenleri...
Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzer kripto paralar uzun süredir yatay bir bant içerisinde işlem görüyordu. Dün art arda gelen haberler Bitcoin'de ani düşüşe yol açtı.