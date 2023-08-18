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Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler!

Kripto para birimi Bitcoin, dün son zamanların en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Aniden değer kaybı yaşayan bitcoin, gün içinde en düşük 25 bin 649 dolar seviyesini gördü. Kripto paralardaki sert düşüşün art arda gelen olumsuz haberlerden kaynaklandığı belirtildi. İşte Bitcoin'de sert düşüşün olası nedenleri...

Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler! - 1

Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzer kripto paralar uzun süredir yatay bir bant içerisinde işlem görüyordu. Dün art arda gelen haberler Bitcoin'de ani düşüşe yol açtı.

NTVPARA HABERLERİ

Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler! - 2

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 7.3 düşerek 1.1 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler! - 3

Bitcoin ise düşüşün lokomotifi oldu. BTC yüzde 7,9 oranında değer kaybederek 26 bin 366 seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin'in son 24 saatte test ettiği en düşük seviye ise 25 bin 649 dolardı.

Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler! - 4

Ethereum da yüzde 7 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı bin 671 dolara indi. Ripple yüzde 17'ye yakın değer kaybıyla 49 cente gerilerken, Dogecoin ise yüzde 10 dülerek 6.1 cent oldu.

Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler! - 5

Uzmanlara göre bu düşüşte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz hafta açıklaması beklenen Bitcoin ETF kararını ertelediğini açıklaması etkili oldu. Piyasalar kararı beklerken ertelendiği haberini aldı.

Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler! - 6

Bu kararın ardından Wall Street Journal 17 Ağustos akşam saatlerinde yayılan bir haberinde Elon Musk’ın şirketi Space X‘in elinde bulundurduğu 378 milyon dolarlık Bitcoinleri geçtiğimiz tarihte sattığına yönelik iddialarda bulundu. Yapılan işleme dair tarih ve net olarak miktar bilgisi iletilmedi.

2021-2022 tarihlerine ait satış olmasına rağmen piyasanın bunu Bitcoine güvensizlik olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler! - 7

Bu iki haberin ardından Çin’in emlak devi olarak bilinen şirket Evergrande 17 Ağustos günü ABD’de 15. iflas başvurusunda bulundu. Başvuru kapsamında Evergrande’in ABD’deki mal varlıkları korunurken, ABD dışındaki iştiraklarında ise yeniden düzenleme süreçleri gerçekleşecek.

Bitcoin ve kripto paralar neden düştü? Art arda kötü haberler! - 8

İflas başvurusunun da Bitcoin'deki düşüşü derinleştirdiği belirtiliyor.

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