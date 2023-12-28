Kripto yatırımcılarını 2024'te ne bekliyor? Öne çıkan 3 kritik başlık

BITCOIN SPOT ETF BAŞVURULARI

Kripto endüstrisi bu yıl piyasayı daha fazla yatırımcıya açacak spot Bitcoin ETF olasılığına odaklandı. 2023 yılında piyasadaki yükselişin ana etkenlerinden olan spot ETF başvuruları 2024 yılında neticelenecek. Henüz hiçbiri onaylanmamasına rağmen birçok firma spot Bitcoin ETF'si için başvuruda bulundu. BlackRock, Fidelity gibi küresel finans devlerinin de ETF başvuruları ABD piyasaya düzenleyicisi SEC'in masasında duruyor.



SEC, ARK ve 21 Shares spot Bitcoin ETF teklifi için kararını 10 Ocak'a kadar vermesi gerekiyor. Kripto piyasası, SEC'in başvurulara yeşil ışık yakmasını bekliyor.