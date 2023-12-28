Kripto yatırımcılarını 2024'te ne bekliyor? Öne çıkan 3 kritik başlık
FTX'in iflasıyla 2022'de sarsılan kripto piyasaları, bu yıl ciddi ölçüde toparlandı. BTC, yüzde 160'lık yükselişiyle 2 yıl boyunca yaşanan kayıpların bir kısmını geri aldı. Yatırımcılar, yeni yıla odaklanmış durumda. Peki, kripto yatırımcılarını 2024 yılında ne bekliyor?
Kripto para borsası FTX'in iflasıyla 2022'de sarsılan piyasalar, bu yıl toparlanma kaydetti. Yılın son günlerine yaklaşılırken Bitcoin, 43 bin doların üzerindeki yerini sağlamlaştırdı. Kripto piyasanın amiral gemisi BTC, yüzde 160'lık yükselişiyle 2 yıl boyunca yaşanan kayıpların bir kısmını geri aldı. BTC, bu yıla 16 bin 600 dolar seviyesinden başlamıştı.
Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payı yüzde 50'nin üzerine çıkarken, genel olarak kripto para piyasasının değeri 2022'nin sonundaki 871 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 1,7 trilyon dolara yükseldi. Piyasanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum, yüzde 100'ün üzerinde artışla 2 bin 400 doların üzerini gördü. Peki kripto yatırımcıları 2024 yılında hangi başlıklara odaklanacak?