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Kripto yatırımcılarını 2024'te ne bekliyor? Öne çıkan 3 kritik başlık

FTX'in iflasıyla 2022'de sarsılan kripto piyasaları, bu yıl ciddi ölçüde toparlandı. BTC, yüzde 160'lık yükselişiyle 2 yıl boyunca yaşanan kayıpların bir kısmını geri aldı. Yatırımcılar, yeni yıla odaklanmış durumda. Peki, kripto yatırımcılarını 2024 yılında ne bekliyor?

Kripto yatırımcılarını 2024'te ne bekliyor? Öne çıkan 3 kritik başlık - 1

Kripto para borsası FTX'in iflasıyla 2022'de sarsılan piyasalar, bu yıl toparlanma kaydetti. Yılın son günlerine yaklaşılırken Bitcoin, 43 bin doların üzerindeki yerini sağlamlaştırdı. Kripto piyasanın amiral gemisi BTC, yüzde 160'lık yükselişiyle 2 yıl boyunca yaşanan kayıpların bir kısmını geri aldı. BTC, bu yıla 16 bin 600 dolar seviyesinden başlamıştı.

Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payı yüzde 50'nin üzerine çıkarken, genel olarak kripto para piyasasının değeri 2022'nin sonundaki 871 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 1,7 trilyon dolara yükseldi. Piyasanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum, yüzde 100'ün üzerinde artışla 2 bin 400 doların üzerini gördü. Peki kripto yatırımcıları 2024 yılında hangi başlıklara odaklanacak?

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Kripto yatırımcılarını 2024'te ne bekliyor? Öne çıkan 3 kritik başlık - 2

FAİZ POLİTİKASI

2023 yılı para piyasaları açısından oldukça agresif geçti. Büyük merkez bankaları peş peşe faiz artırımları ile riskli piyasalara para akışının önünü aldı.

Buna rağmen yılın son aylarında gelen pozitif enflasyon ve istihdam verileri, gelecek yıl için faiz indirim beklentileri de beraberinde getirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) aralık ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Bankanın projeksiyonlarında gelecek yıl için 3 faiz indirimine yer verildi.

CMF Fed Watch verilerine göre yatırımcılar, 2024 yılının ilk toplantısında Fed'in faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıyor. Yatırımcılar, ilk faiz indirimini 25 baz puan ile Mayıs 2024'te gerçekleşeceğini öngörüyor.

Kripto yatırımcılarını 2024'te ne bekliyor? Öne çıkan 3 kritik başlık - 3

BITCOIN SPOT ETF BAŞVURULARI

Kripto endüstrisi bu yıl piyasayı daha fazla yatırımcıya açacak spot Bitcoin ETF olasılığına odaklandı. 2023 yılında piyasadaki yükselişin ana etkenlerinden olan spot ETF başvuruları 2024 yılında neticelenecek. Henüz hiçbiri onaylanmamasına rağmen birçok firma spot Bitcoin ETF'si için başvuruda bulundu. BlackRock, Fidelity gibi küresel finans devlerinin de ETF başvuruları ABD piyasaya düzenleyicisi SEC'in masasında duruyor.


SEC, ARK ve 21 Shares spot Bitcoin ETF teklifi için kararını 10 Ocak'a kadar vermesi gerekiyor. Kripto piyasası, SEC'in başvurulara yeşil ışık yakmasını bekliyor.

Kripto yatırımcılarını 2024'te ne bekliyor? Öne çıkan 3 kritik başlık - 4

DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Kripto piyasalarında 2023 yılına damga vuran olaylardan biri de davalar oldu. Sektörün önde gelen şirketleri bir bir mahkeme yoluna düştü. Binance, Coinbase, Kraken, Grayscale, Ripple bu şirketlerden sadece bazıları oldu.


Sonucu en çok merak edilen davalardan biri ise Binance oldu. Dünyanın en büyük borsası, ABD hükümeti ile anlaşma yoluna gitti ve CEO'su Changpeng Zhao istifa etti. Borsa, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried de dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında suçlu bulundu.

Diğer taraftan dünyanın birçok ülkesinde kripto paraları yasalaştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu alanda en hızlı sonuca Avrupa Birliği ulaşmış olsa da diğer ülkelerin 2024 yılında peşine takılacağı tahmin ediliyor.


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