Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemesi: Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
2024 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramda verilecek olan emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Bu yıl bayramın arefe günü 15 Haziran olacak. Her yıl bayramdan önce ikramiyeler hesaplara yatıyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlardan önce veriliyor. Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemesinde son durum...