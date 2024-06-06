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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce ödenecek mi? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi

Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez ödeme yapılıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce ödenecek mi?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce ödenecek mi? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi - 1

2024 Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, ikramiye ödemelerinin tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bayramda verilecek olan emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği Erdoğan tarafından ilan edildi. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son bilgiler...

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce ödenecek mi? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi - 2

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce ödenecek mi? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi - 3

SSK- BAĞ KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye ödemesinin ayrıntılarını X hesabından paylaştı. Işıkhan'ın paylaşımı şöyle;

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce ödenecek mi? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi - 4

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

Bu rakamla birlikte uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.

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