Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce ödenecek mi? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez ödeme yapılıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayramdan önce ödenecek mi?
2024 Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, ikramiye ödemelerinin tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bayramda verilecek olan emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği Erdoğan tarafından ilan edildi. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son bilgiler...